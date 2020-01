Zusatzkonzert von Sting in der Barclaycard Arena

Dass der Stadtpark zu klein für einen Pop-Giganten wie Sting ist, war klar. Die 4000 Karten für seinen Besuch auf den „Fields Of Joy“ in Winterhude am 20. Juni waren sehr schnell weg. Aber im Herbst kommt er wieder: Am 15. Oktober präsentiert Sting „My Songs“ in der Barclaycard Arena.



Sting Do 15.10., 20 Uhr, Barclaycard Arena (S Stellingen + Bus 380), Sylvesterallee 10, Karten ab 70,50 bis 179,75 Euro im Vorverkauf