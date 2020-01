Die Musikerin Ada lebt seit einigen Jahren in Hamburg.

„I Love Asphalt“ heißt einer der besten Tracks – und das sind viele beste – von Ada. Seit ihrem gefeierten, stilbildenden Debüt „Blondie“ im Jahr 2004 folgt die aus Köln stammende und seit einigen Jahren in Hamburg lebende DJ und Musikerin dem Bann vorbeihuschender Mittelstreifen auf dem Weg zu Clubs und Festivals auf der ganzen Welt. Alleine in Hamburg hat sie schon so ziemlich jedes Deck zwischen PAL, Pudel, Bahnhof Pauli, Nachtasyl und Gruenspan bespielt.