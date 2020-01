Frosch trifft Prinzessin vor einem Brunnen

Wer kennt es nicht, das Märchen vom Froschkönig? Das Kindertheater Wackelzahn hat sich dieser Geschichte der Brüder Grimm angenommen. In farbenfrohen Kostümen und mit viel Musik wird hier vom Prinzen erzählt, der in einen Frosch verwandelt wurde und in einem Brunnen ausharren muss – bis er auf eine Prinzessin trifft.

„Der Froschkönig“ ab 4 Jahren, Fr 24.1., 16 Uhr, Hoftheater Ottensen (S Altona), Abbestraße 33, Eintritt 8 Euro