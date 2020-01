Zarte Folk-Sounds von Joshua Radin im Gruenspan

Der leise Folk des Singer-Songwriters Joshua Radin steckt voller Empathie und ist in vielen Folgen der Erfolgsserie „Scrubs“ zu hören. Auch sang er auf der Hochzeit der Star-Moderatorin Ellen DeGeneres. Sein aktuelles Album „Here, Right Now“ spielt er gleich dreimal live in Deutschland. Nur noch für seinen Halt in Hamburg gibt es noch Karten.

Joshua Radin Do 23.1., 20 Uhr, Gruenspan (S Reeperbahn), Große Freiheit 58, Karten zu 29,45 Euro im Vorverkauf; www.joshuaradin.com