„Das geheime Leben der Bäume“ – jetzt als Kinofilm

Mit seinem Buch „Das geheime Leben der Bäume“ hat Peter Wohlleben einen Bestseller geschrieben, der den Beruf des Försters in ein gutes Licht rückt. Am Tag vor dem offiziellen Kinostart kommt der Autor am Mittwoch zur Hamburg-Premiere ins Zeise, um die Buch-Verfilmung vorzustellen.

Peter Wohlleben: „Das geheime Leben der Bäume“ Mi 22.1., 20.30 Uhr, Zeise (S Altona), Friedensallee 7-9, Karten 9, ermäßigt 8 Euro