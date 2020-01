„Fat Jazz“ im YokoClub mit Klima Kalima und Gabriel Coburger

Wieder mal zwei Bands zum Preis von einer gibt es an diesem Mittwoch in der „Fat Jazz“-Reihe im YokoClub: Der in Berlin lebende finnische Gitarrist Kalle Kalima (Foto) feiert in der Neustadt das 20. Jubiläum seines Trios Klima Kalima. Auch Gabriel Coburgers Pocket Band spielt.

20 Jahre Klima Kalima & Gabriel Coburgers Pocket Band Mi 22.1., 20 Uhr, YokoClub (U Gänsemarkt), Valentinskamp 47, Eintritt 10, ermäßigt 6 Euro