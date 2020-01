Im Wald sind die Geister

Als „außergewöhnlichen schwedischen Film“ kündigt das Kino den Horrorstreifen „Koko-Di Koko-Da“ an. Regisseur Johannes Nyholm erzählt von einem Ehepaar, das beim Campen den Tod seines Kindes überwinden möchte. Aber die beiden geraten in einer Zeitschleife, in der sie von „Waldgeistern“ verfolgt werden.

„Koko-Di Koko-Da“ (OmeU) Mo 20.1., 19.30 Uhr, Abaton (Bus 4, 5), Allende-Platz 3, Karten 9, ermäßigt 8 Euro