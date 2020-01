Jan Fedder-Filme im SchanzenKino 73

Das SchanzenKino erinnert in diesen Tagen auf der Leinwand an den am 30. Dezember gestorbenen Schauspieler Jan Fedder. Gezeigt werden Folgen aus „Neues aus Büttenwarder“ (So 15 Uhr), und „Großstadtrevier“ (So 17.15 Uhr).

Jan-Fedder-Sonderreihe So 18./19.1., SchanzenKino 73 (U/S Sternschanze), Schanzenstraße 73, Karten: 9 Euro