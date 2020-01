Martin Luther King hatte einen Traum

52 Jahre ist es jetzt her, dass Martin Luther King von einem weißen Rassisten in Memphis, Tennessee, ermordet wurde. Der schwarze Baptistenpastor, Bürgerrechtler und Friedens-Nobelpreisträger King hatte vorher mit seinem gewaltlosen Einsatz viel für die Gleichberechtigung und Menschenrechte in den USA getan. Bis heute ist er für viele Menschen ein Vorbild, gerade in Zeiten, in denen die Rassentrennung in den Vereinigten Staaten und anderswo oft nur nominell überwunden ist.

Jetzt wird der Mann, der bei der Premiere des Films „Vom Winde verweht“ im Jahr 1939 in Atlanta, Georgia, als Zehnjähriger im Chor mitsang, auch noch ein Musicalstar. Das Chormusical „Martin Luther King“ heißt im Untertitel „Ein Traum verändert die Welt“. Das ist natürlich eine Anspielung auf seine berühmte Rede „I have a dream“, die er 1963 vor 250.000 Menschen in Washington gehalten hat. Darunter waren übrigens auch 60.000 Weiße. Es war der Höhepunkt und Abschluss der „Marsches auf Washington für Arbeit und Freiheit“. Er entwarf in seiner legendären Ansprache das visionäre Modell einer gerechteren Welt. Ein Jahr später kam King auch nach Deutschland und predigte in Berlin.

Der Hamburger Komponist Hanjo Gäbler und sein Kollege Christoph Terbuyken haben den musikalischen Rahmen für das Bühnengeschehen geschaffen, das das ereignisreiche Leben Kings abbilden soll. Das Libretto stammt von Andreas Malessa. Sein Vater hat den Bürgerrechtler noch persönlich gekannt und mehrere Hörfunk-Features über ihn geschrieben. Die Hauptrollen singen Gino Emnes und Peti van der Velde als Coretta Scott King. Die Musical-Profis stehen zusammen mit einer Big-Band auf der Bühne. Sie treten bundesweit in 20 Aufführungen und elf Städten auf und präsentieren 22 Songs. Unter die neuen Kompositionen haben sich auch Klassiker wie „Go Down Moses“ und „We Shall Overcome“ gemischt.

Ein besonderer Clou: Die Akteure erhalten bei ihren Konzerten stimmliche Unterstützung von zahlreichen Chören aus der jeweiligen Region. In der Hansestadt sind das insgesamt 1200 Sängerinnen und Sänger aus 33 Gesangsgruppen die unter anderem von Fehmarn, aus Elmshorn, Schenefeld und natürlich überwiegend aus Hamburg kommen. Dazu dürfen sich gern noch die Zuhörer gesellen, denn „Martin Luther King“ ist als Mitsing-Musical konzipiert.

„Martin Luther King: Ein Traum verändert die Welt“ Sa 18.1., 14 und 19 Uhr, Sporthalle Hamburg (U Lattenkamp), Krochmannstraße 55, Karten von 19,45 bis 59,90 Euro