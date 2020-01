Feen in Absinth laden zum Herrengedeck in den Wilden Westen

Die zum Duo verschlankten Feen in Absinth und ihr Pendant Herrengedeck haben was Neues in petto: In ihrem Western-Club knöpfen sich die Ladys und Cowboys im Goldbekhaus Hits aus „Bonanza“ und „High Noon“ vor. Mit Instrumenten – und in Western-Unterwäsche …

„Für eine Handvoll Feenstaub“ Hamburg-Premiere Fr 17.1, 20 Uhr, Goldbekhaus/Bühne zum Hof (Bus 6, 17, 25), Moorfuhrtweg 9, Karten 10 bis 15 Euro