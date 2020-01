Mit dem Punk-Urgestein UK Subs ist jedes Jahr London 77

Keine Ahnung, seit wann die UK Subs jetzt schon jedes Jahr im Januar die Fabrik besuchen. Sehr wahrscheinlich seit 1990, wenn nicht sogar länger. Aber egal welches Jahr, am Ende ist es immer London 77, wenn Punk-Urgestein Charlie Harper mit seinen Jungs am 17. Januar in Ottensen drei Akkorde runterschrubbt.

UK Subs, Neopit Pilski Fr 17.1., 21 Uhr, Fabrik (S Altona), Barnerstraße 36, Karten zu 20 Euro im Vorverkauf; www.uksubs.co.uk