In Halle an der Saale steht eine Halle an der Saale, die als „Station Endlos“ bereits seit sieben Jahren Club, Kulturzen­trum und Kunstverein verbindet. Auch aus der Not geboren sind die Stationäre nicht nur gute Bucher und Partymacher, sondern auch Handwerker, die ihre Abstecher zu Clubs und Festivals mit viel Fantasie und Improvisationskunst gestalten.

Am 18. Januar besucht Station Endlos zum ersten Mal die Hansestadt und richtet sich zusammen mit der hiesigen „Weird“-Crew im Waagenbau ein. Die elektronischen Strippen ziehen die Endlos-Residents Casimir von Oettingen und Electronic Elephant sowie Tony Casanova (Foto: Heulsuse) und Mila Stern. Von hier aus dazu stoßen Nina Hepburn und Mikah, nicht zu vergessen Bambi. Auf einen endlosen Abend … Station Endlos im Waagenbau Sa 18.1., 23.59 Uhr, Waagenbau (S Holstenstraße), Max-Brauer-Allee 204, Eintritt 12 Euro; www.waagenbau.com