Schlagerstar Andrea Berg in der Barclaycard Arena

Nach ihrem ungewöhnlichen Abstecher in den klassischen Saal der Laeisz­halle im Oktober 2017 kehrt Schlagerstar Andrea Berg am heutigen 17. Januar auf ihrer „Mosaik“-Tour in die Barclaycard Arena zurück. „Diese Nacht ist jede Sünde wert“ für ihre Fans, obwohl es noch reichlich Karten im Vorverkauf gibt. Ist da ein wenig die Luft raus?

Andrea Berg Fr 17.1., 20 Uhr, Barclaycard Arena (S Stellingen), Sylvesterallee 10, Karten

ab 69,99 Euro im Vorverkauf; www.andrea-berg.de