Dorothea Dieckmann erzählt in „Kirschenzeit“ von einer Reise

Lange hat Dorothea Dieckmann in Hamburg gelebt, schrieb Bücher wie „Die schwere und die leichte Liebe“ und „Belice im Männerland“. In „Kirschenzeit“, das die Autorin am heutigen 16.1. hier vorstellt, erzählt sie von der Reise einer Mutter durch das unsichtbar kriegsversehrte Elsass im August, der Zeit der späten Kirschen und schwarzen Schatten.

Dorothea Dieckmann: „Kirschenzeit“ Do 16.1., 19.30 Uhr, Literaturhaus (Bus 6, 17), Schwanenwik 38, Eintritt 7, ermäßigt 5 Euro