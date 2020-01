Komische Gangster in „Tödliches Comeback“ im Hafenklang

Wer Hermine Huntgeburth erst als Regisseurin von „Lindenberg! Mach dein Ding“ entdeckt hat, dem bietet sie in ihrer musikalischen Hamburger Gauner-Komödie „Tödliches Comeback“ (Foto Martin Brambach, l., Ben Münchow) Einblick in ihre Lakonie, ihren Humor. Zu sehen in der Reihe „SpelunkenKino“.

„Tödliches Comeback“ Mi 15.1., 20 Uhr, Hafenklang (S Königstraße), Große Elbstraße 84, Eintritt frei, Spenden möglich.