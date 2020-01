Soulbruder mit Orden: Andrew Roachford im Mojo Club

Im vergangenen April in der Laeiszhalle lieh der Londoner Soulbruder Andrew Roachford seine fantastische Stimme noch Mike & The Mechanics, bei seinem nächsten Besuch am 1. Mai kommt der frisch gebackene MBE-Ordensträger aber wieder solo nach Hamburg – natürlich in den Mojo Club, wo er bereits mehrfach brillierte.

Roachford Fr 1.5., 20 Uhr, Mojo Club (U St. Pauli), Reeperbahn 1, Karten zu 38,05 Euro im Vorverkauf