Onkel Fisch blickt im Lustspielhaus zurück

Seit 1994 sind Markus Riedinger (Foto, l.) und Adrian Engels Onkel Fisch. Das Kölner Satireduo ist auf der Bühne in seinen Anzügen bissiger denn je. An diesem Montag erklären sie im Lustspielhaus auch, wie es zu von der Leyens Wechsel von der „Gorch Fock“ in die Kapitänskajüte Europas kam.

„Onkel Fisch blickt zurück“ Mo 13.1., 20 Uhr, Lustspielhaus (U Hudtwalckerstraße), Ludolfstraße 53, Karten zu 14 bis 31 Euro unter T. 55 56 55 56