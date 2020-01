Gespräch über Klima, Hoffnung, Mut und Durchhaltevermögen

Der Freitag-Salon im Abaton, zu dem am Montag eingeladen wird, geht in seine zweite Runde. Gastgeber Jakob Augstein hat sich diesmal Luisa Neubauer als Gesprächspartnerin ausgesucht. Mit der Vertreterin der „Fridays for Future“-Bewegung will er über Klima, Hoffnung, Mut und Durchhaltevermögen reden.

„Freitag-Salon“ Mo 13.1., 20 Uhr, Abaton (Bus 4, 5), Allende-Platz 3, Karten 10, ermäßigt 8 Euro