OMD rockt im Juli im Hamburger Stadtpark

Ihre Tour „40 Years – Greatest Hits“ im vergangenen Jahr war restlos ausverkauft. Zur Freude aller Fans spielt die britische Pop-Band OMD (Orchestral Manoeuvres In The Dark) um Band-Chef Andy McCluskey (Foto) im Sommer sechs Zusatzkonzerte. Am 27.7. rockt OMD im Hamburger Stadtpark unter freiem Himmel.

OMD Mo 27.7., 19 Uhr, Stadtpark Open Air (S Alte Wöhr), Saarlandstraße 71, Karten ab 58,90 Euro im Vorverkauf