Heimspiel für Sänger Mo Brandis im Knust

Viele kennen ihn als Sänger der britischen Band Incognito, mit der er häufig und erfolgreich in der Fabrik gastierte. Am heutigen Sonntag kommt Mo Brandis, der auch am Song „Nur kurz die Welt retten“ beteiligt war, zurück in seine Heimatstadt mit seiner Band The Experimental Kids und einer Mischung aus Soul, Funk und Pop.

Mo Brandis & The Experimental Kids So 12.1., 20 Uhr, Knust (U Feldstraße), Neuer Kamp 30, Eintritt 24,62 Euro