Liebesgeschichte „Romeo und Julia“ in Pop-Version

Es ist die bekannteste Liebesgeschichte der Welt: „Romeo und Julia“ wurde ein halbes Dutzend Mal verfilmt, mindestens so oft für die Oper vertont, als Ballett oder Musical präsentiert. 2013 brachten Adrienne Canterna und Rasta Thomas ihre Version „Romeo And Juliet“ in Kulturfabrik Kampnagel als Uraufführung heraus. Ein Rock-Ballett.

Zwar sind die beiden US-amerikanischen Tänzer inzwischen privat kein Paar mehr. „Romeo And Juliet“, das im Sommer 2015 auch im Thalia Theater gastierte, erlebt indes von diesem Dienstag an bis zum 19. Januar eine Wiederaufnahme in der größten Halle K6. Adrienne Canterna zeichnet als Künstlerische Leiterin nun allein für den Tanz-Mix zu klassischer Musik und Pop und Rock verantwortlich. Ihre international erfolgreiche, bereits mehrmals auf Kamp­nagel präsente Show „Rock The Ballet“ feierte erst 2019 zehntes Tour-Jubiläum. Damit hat die US-Amerikanerin zweifelsfrei das Ballett entstaubt.

Shakespeares mehr als 400 Jahre alte Liebestragödie hat sie ebenfalls ins Hier und Heute geholt. Adrienne Canterna ließ sich von Filmvorlagen, Theaterproduktionen und Ballettvorstellungen inspirieren. Tanzende menschliche Körper sollen die großen Gefühle wie Liebe und Hass, Freude und Trauer, Hoffnung und Verzweiflung ausdrücken. So werden die Liebesszenen des Paares, die Kampf- und Kräftespiele der jungen Männer und die Fehden der beiden verfeindeten Familien emotionsgeladen.

Dafür ist der Choreografin fast jedes Stilmittel recht: klassisches Ballett ebenso wie Hip-Hop-, Akrobatik- oder Jazz-Dance-Elemente – alles drin, alles dran. Und so wechseln sich in den zwei Akten mit 25 Szenen etwa Vivaldis Violinkonzert aus den „Vier Jahreszeiten“ und Songs wie die rockige Hip-Hop-Hymne „Walk This Way“ von Run DMC unverhofft ab. Außer zu Klassik von Prokofjew tanzen die 15 Solisten zu Hits von The Police („Every Breath You Take“), Bruno Mars, Lady Gaga oder zu Alphavilles „For­ever Young“. Das ist gewiss nichts für Puristen. Zuschauer, die sonst wenig mit Ballett anfangen können, sollen für den Tanz begeistert werden. Visuelle Effekte von Patrick Woodroffe, als Designer auch für „Rock The Ballet“ verantwortlich, rücken „Romeo And Juliet“ in ein neues Licht. Canternas Ziel: „Im Zentrum steht eine gute Show, die bewegt, mitreißt, und glücklich macht.“

The Rock Ballet: „Romeo And Juliet“ Di 7.1. bis So 19.1., je 19.30 Uhr (außer Mo 13.1.), Kampnagel/K6 (Bus 17, 172, 173), Jarrestraße 20-24, Karten zu 48,90 bis 66,90 Euro in der Abendblatt-Geschäftsstelle, Großer Burstah 18-32, Ticket-Hotline T. 30 30 98 98; www.romeoandjuliet.de