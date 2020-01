Die Show über den King of Pop in Stellingen

Von „Dirty Diana“ bis „Thriller“, von „Man In The Mirror“ bis „Billie Jean“: Die „Beat It!“- Show erinnert mit allen großen Hits an die Karriere des unvergessen Michael Jackson (1958-2009). In der Barclaycard Arena tanzt und singt Dantanio Goodman als „King of Pop“ am 17.2.. Das verspricht einen mitreißenden Abend.

„Beat It!“ Mo 17.2., 20 Uhr, Barclaycard Arena (S Stellingen), Karten zu 48,50 bis 81,50 Euro im Vorverkauf