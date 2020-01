In der Kunstklinik in Eppendorf wird Tango getanzt

„Vorbeikommen und mitmachen“, sagen die Tanzlehrer Maike Christen und Rainer Klement an diesem Dienstag erneut in der Kunstklinik in Eppendorf. Zuschauen, lernen, Musik hören, Plaudern und die ersten Schritte wagen, das bieten die Tanzlehrer Tangotänzern und solchen, die es werden wollen. Auch den „Schritt des Monats“.

„Der kleine TangoTanzAbend“ Di 7.1., 20 Uhr, Kunstklinik (Bus 20, 22, 25), Martinistraße 44a, Eintritt 7 Euro