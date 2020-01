Jahresrückblick ohne Skript – Kreimeyer im Lustspielhaus

Kabarett. Wie ein Jahresrückblicke ohne Skript geht, zeigte im Lustspielhaus schon im Vorjahr Thomas Kreimeyer (Foto). Der Ex-Gewinner des Hamburger Comedy-Pokals tritt Sonnabend erneut in den Dialog mit Besuchern. Hans Scheibner thematisiert am 5.1. in „Auf ein Neues“ ebenfalls Alltägliches.

Jahresrückblicke 2019 Sa 4.1., 20.00, So 5.1., 19.00, Lustspielhaus (U Hudtwalckerstraße), Ludolfstr. 53, Karten zu 17 (erm.) bis 31,-