Drittbeste Band der Welt: Die Toten Ärzte im Logo

Pepsi oder Cola? Astra oder Holsten? Die Ärzte oder Die Toten Hosen? Zumindest eine dieser existenziellen Lebensfragen haben Die Toten Ärzte aus Hamburg ganz einfach beantwortet: Sie spielen an diesem Freitag im Logo die besten Songs von beiden besten Bands der Welt, von Campino und Co. und BelaFarinRod. Das hat was von dem legendären Abend im Jahr 2000, als im Berliner SO 36 Ärzte und Hosen ein gemeinsames Geheimkonzert spielten.

Die Toten Ärzte Fr 3.1., 21.00, Logo (Bus 4, 5), Grindelallee 5, Eintritt 15,-; www.logohamburg.de