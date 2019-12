Preview im Zeise-Kino: Renée spielt Judy

Kino. Zwei Tage, bevor das Bi­opic „Judy“ regulär ins Kino kommt, zeigt das Zeise ihn als Preview. Es geht um die Auftritte der Garland 1968 in London. In der Titelrolle brilliert Renée Zellweger auf preisverdächtige Art und Weise. Sie spielt die Sängerin als Exzentrikerin mit Humor und Witz, eine Frau, die in vielen Facetten schillert.

„Judy“ Di 31.12., 19.45 (OmU), Zeise (S Altona), Friedensallee 7-9, Karten 9,-/8,-