Orchester Gnadenlos mit Panikers Saitenbieger

Konzert. Am 21. Mai geht es in Kiel los: Udo Lindenberg bricht zu einer weiteren Tournee auf. Das geht nicht ohne das Panikorchester und erst recht nicht ohne seinen Saitenbieger Hannes Bauer. Vorher spielt der aber noch das traditionelle Konzert mit seinem Orchester Gnadenlos in der Fabrik.

Hannes Bauer & Orchester Gnadenlos Mo 30.12., 21.00, Fabrik (S Altona), Barnerstraße 36, Karten 18,-