Die doppelte Tina Turner in Hamburg

Das dürfte es so in keiner anderen deutschen Stadt geben: In Hamburg kann man sich heute aussuchen, ob man Tina Turners Hits lieber in einem Musical auf der Reeperbahn oder einer Show in der Barclaycard Arena hören möchte. „Two people gotta stick together“, wie die Turner singen würde.

„Simply The Best - The Tina Turner Story“ heißt die Show, die heute in der Arena gastiert. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass es 35 Jahre her ist, seit als Anna Mae Bullock geborene Sängerin mit dem Album „Private Dancer“ ihr spätes, erstaunliches und nicht mehr für möglich gehaltenes Comeback schaffte. Danach nahm ihre Weltkarriere noch einmal so richtig an Fahrt auf. Sie verkaufte 180 Millionen Tonträger und lebt mit ihrem deutschen Mann Erwin Bach zurückgezogen in der Schweiz. Ende November feierte sie ihren 80. Geburtstag und verriet, dass ihr Mann ihr immer noch Liebesbriefe schreibe.

Die Veranstalter von „Simply The Best“ versprechen eine Mischung aus viel Live-Musik und „beeindruckenden Szenen“ aus dem Leben der Rock-Ikone. Die Hauptrolle in dieser Inszenierung singt und spielt Coco Fletcher, die dafür sehr gelobt wird und oft „standing ovations“ bekommt. Sie sei weltweit eine der besten Doppelgängerinnen, weil ihre Performance so verblüffend nah am Original sei, hieß es. Zu verblüffend fand Tina Turner selbst und verklagte den Veranstalter, denn das Foto für die Show sah ihr zu ähnlich. Man wollte aber den Eindruck vermeiden: „Da spielt Tina Turner mit.“ Es fehlte ein Hinweis, dass die echte Künstlerin auf dem Plakat nicht zu sehen sei. Der Rezensent der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ kritisierte an der Show, das die eigentliche „story“ von Tina Turner viel zu kurz komme.

Das kann man vom Hamburger Musical „Tina“ nicht behaupten. Hier setzt Hauptdarstellerin Kristina Love die stimmlichen und emotionalen Akzente und wurde für die emotionale Tiefe gelobt, die sie ihrem Charakter dabei gab. Lob für Love kam von Turner Höchstpersönlich: „Ich hätte nicht gedacht, dass jemand in dieser Hinsicht neben mir bestehen kann. Sie kann es“, so die Sängerin. Sicher ist es ein Vorteil, dass das Hamburger Musical von der Britin Phyllida Lloyd inszeniert wurde, die vorher schon aus dem Film „Mamma Mia“ einen Millionenerfolg machte.

„Simply The Best - Die Tina Turner Story“ Fr 27.12., 20 Uhr, Barclaycard Arena (S Stellingen + Shuttle-Bus), Syvesterallee 10, Karten ab 56,90 Euro

Tina - Das Tina Turner Musical“ Fr 27.12., 19.30 Uhr, Stage Operettenhaus (U St. Pauli), Spielbudenplatz 1, Karten ab 99,90 Euro