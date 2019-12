Le Fly mit ihrer Tanzmusik in der Markthalle

Der Hamburg-Neuner Le Fly ist St. Paulis aufregendste Musiker-Gang. Durchgeknallt, abwechslungsreich und einzigartig ist auch ihre „St. Pauli Tanzmusik“, in der sich wohl mehr als ein halbes dutzend Musikgenres zu einem einzigen Sound vermischen, was sie mit ihrer „Heimspiel 2019“-Tour in der Markthalle unter Beweis stellen.

Le Fly Fr 27.12., 20 Uhr, Markthalle (U/S Steinstraße), Klosterwall 11, Karten 22 Euro im Vorverkauf