„Welcome To The Jungle“, es geht wieder in die „Paradise City“: Guns N’ Roses kommt am 2. Juni ins Volksparkstadion und natürlich werden all die großen Hits der Band zu hören sein. Besonders schön: Nach Streiterein stehen Axl Rose und Slash längst wieder gemeinsam auf der Bühne.

Guns N’ Roses Di 2.6.2020, 17 Uhr, Volksparkstadion, Karten zu 97,95 bis 1206 Euro (Ultimate VIP Package) im Vorverkauf