Karten für „Die Känguru-Chroniken" sichern

Als Hörbuch standen die „Känguru-Chroniken“ monatelang ganz oben in den Charts. Nun hat Regisseur Dani Levy die Komödie um den unterambitionierten Künstler Marc-Uwe, der in seiner WG mit einem kommunistischen Känguru zusammenlebt, verfilmt. Am 3.3. gibt es Previews, am 8.3. kommt Marc-Uwe Kling ins Cinemaxx Dammtor.

„Die Känguru-Chroniken“ ab 3.3., Karten unter T. 80 80 69 69