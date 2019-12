Theaterspaß an Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen

Weihnachtsfeiertage sind Tage der Besinnlichkeit, auch der überzogenen Erwartungen und großen Emotionen. Eine gute Gelegenheit, die zu verarbeiten, bieten Hamburgs Bühnen. Seit nunmehr zwölf Jahren ist die „Nacht-Tankstelle“ ein Dauerbrenner im St. Pauli Theater. Erdacht hat sie einst Franz Wittenbrink, Komponist, Dirigent, Arrangeur und Regisseur in einer Person, der das Erfolgsgenre des „Liederabends“ mit legendären Abenden wie „Sekretärinnen“ gleichsam erfunden hat.

Und auch in diesem Jahr gibt es naturgemäß eine Wiederaufnahme des Bühnen-Hits vom 25. bis zum 31. Dezember. Die Idee ist nach wie vor absolut originell. Um die Ecke des St. Pauli Theaters lag schließlich bis zum Abriss 2014 wegen Verkaufs und Einsturzgefahr der umliegenden Wohnblocks, die legendäre Esso-Tankstelle Reeperbahn. Seit 1949 trafen sich hier Einheimische, Touristen und Nachtgewächse aller Art. Das Musical greift diesen Kiez-Ort und seine Legenden auf und versammelt hier am Heiligen Abend unter anderem eine Punkerin, einen arbeitslosen Seemann, einen Philosophieprofessor, einen jungen Rapper, eine Sexarbeiterin – und einen Eisbären.

Sie alle lassen in einem emotionalen Rückblick und mit viel Musik vom Kirchenlied bis zum Rock-Song das Jahr Revue passieren. Raimund Bauer hat eine Bühne mit viel authentischem Flair gebaut. Und unter der Leitung von Franz Wittenbrink selbst im Wechsel mit Matthias Stötzel agieren stimmstarke Schauspielerinnen und Schauspieler wie Anne Weber, Erik Schäffler oder Marion Martienzen.

Weihnachtsprogramm auch für Muffel bei Alma Hoppe

Mit den emotionalen Ausnahmezuständen anlässlich der Feiertage befassen sich auch die sechs Schauspielerinnen und Schauspieler von Hidden Shakespeare in Alma Hoppes Lustspielhaus. Mignon

Remé, Kirsten Sprick, Rolf Claussen, Thorsten Neelmeyer und Frank Thomé nehmen sich in „Hidden Shakespeare Goes Weihnachten“ all die liebgewonnen und unvermeidlichen Rituale vor und versuchen dem ganzen aufgedrehten Weihnachtsirrsinn mit Humor und Livemusik beizukommen. Wie immer wird dabei heftig und spontan auf die Wünsche des Publikums reagiert. An den Feiertagen selbst ist es dann vom 25. bis 28. Dezember in Alma Hoppes Lustspielhaus Zeit für „Die große Ass-Dur-Weihnachtsshow“. Die soll ausdrücklich auch für Weihnachtsmuffel geeignet sein. Denn das Kabarett-Duo bestehend aus dem Brüderpaar Dominik und Florian Wagner nimmt sich nicht nur auf seine ganz eigene Weise das Krippenspiel vor.

Es geht einmal durch die weihnachtliche Musikgeschichte, ganz seriös von „Jingle Bells“ und dem „Weihnachtsoratorium“ bis zum unvermeidlichen Wham-Hit „Last Christmas“. Hinzu kommen Gedichte und Geschenke aller Art. Wenn das kein frohes Fest wird.

„Nacht-Tankstelle“ WA Mi/Do 25./26.12., jeweils 18 Uhr, 27. bis 30.12., jeweils 19.30 Uhr, 31.12., 16 und 20 Uhr, St. Pauli Theater (U St. Pauli), Spielbudenplatz 29-30, Karten zu 18,80 bis 71,90 Euro unter T. 47 11 06 66; www.st-pauli-theater.de;

„Hidden Shakespeare Goes Weih­nachten“ So 22.12., 19.00, Mo 23.12., 20 Uhr;

„Die große Ass-Dur-Weihnachtsshow“ 25. bis 28.12., 20 Uhr, jeweils Alma Hoppes Lustspielhaus (U Hudtwalckerstraße), Ludolf­straße 53, Karten zu 24 bis 31 Euro unter T. 55 56 55 56; www.almahoppe.de