Am kürzesten Tag feiert Hamburg den Kurzfilm

Gibt es einen besseren Tag, um den Kurzfilm zu feiern, als den kürzesten Tag des Jahres? Natürlich nicht, deshalb ist der Sonnabend, 21. Dezember, gebucht. Seit 2012 geschieht dies regelmäßig, und mittlerweile haben sich bereits mehr als 20 Länder angeschlossen. Kultur-Staatsministerin Monika Grütters, ein Kurzfilm-Fan, hat passenderweise die Schirmherrschaft übernommen. „Botschafter“ sind YouTube-Star Rezo, der Regisseur Andreas Dresen („Sommer vorm Balkon“) und das Schauspiel-Nordlicht Marleen Lohse.

In Hamburg kommen rund um den Kurzfilmtag 18 Veranstaltungen zusammen. Los geht es bereits heute: Im Goldenen Salon des Hafenklang (Große Elbstraße 84) zeigt die Kurzfilmagentur das Programm „SpelunkenKino“. Einlass ist ab 19 Uhr. Im Seniorenwohnheim Hartwig-Hesse-Quartier (Alexanderstraße 29) wird am Donnerstag ab 14.30 Uhr ein Programm mit Filmen gezeigt, die sich mit Humor und Empathie dem Alter widmen. Da will das Zeise (Friedensallee 7–9) natürlich nicht zurückstehen und legt am Freitag ab 22.30 Uhr einen Kurzfilm-Slam nach.

Heiß geht es am Sonnabend, dem eigentlichen Kurzfilmtag, im Holthusenbad (Goernestraße 21) zu. Ab 11.30 Uhr werden in der Sauna des Bades jeweils zur halben Stunde Filme gezeigt, die zum 20er-Jahre-Ambiente des Hauses passen. Im Alabama (Jarrestraße 20) kann man am Sonnabend ein Best-of des Mo&Friese KinderKurzFilmFestivals 2019 sehen, Beginn 14 Uhr. Ebenfalls an ein junges Publikum wenden sich die Filme, die ab 16 Uhr im Restaurant der Viktoria-Kaserne, der cantina fux & ganz (Bodenstedtstraße 16), gezeigt werden. „Mensch Meier“, heißt das Programm, das im Kulturwerk Rahlstedt (Boizenburger Weg 7) ab 17 Uhr läuft.

Klassiker kommen im Metropolis (Kleine Theaterstraße 10) zur Aufführung. Ab 17 Uhr werden dort Filme aus den Jahren 1895 bis 1925 gezeigt und anmoderiert. Zu sehen sind unter anderem Buster Keaton und Charlie Chaplin. An gleicher Stelle gastiert um 21.15 Uhr die Kurzfilmpreis-Kinotournee mit einer Auswahl der für eine Lola 2018 nominierten Werke.

Das Aalhaus (Eggerstedtstraße 39), sonst eher eine Eckkneipe, zeigt am Sonnabend ab 20 Uhr ausnahmsweise ebenfalls Kurzfilme. Und sogar die Immanuelkirche auf der Veddel (Wilhelmsburger Straße 73) wird ab 19.30 vorübergehend zum Lichtspielhaus. Aber nur ganz kurz.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen auf der Homepage des Kurzfilmtages unter https://kurzfilmtag.com