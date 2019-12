Hart feiern mit der Kiez Crüe bei der Laser Night

So wie der Sunset Strip in L.A. die Heimat von Mötley Crüe, Dokken oder Poison war, so ist der Kiez das neue Revier der von Braunschweig nach Hamburg gezogenen Jungs von Night Laser und ihrem von den 80ern geprägten Glam Metal. Bei der „Laser Night“ im Bahnhof Pauli wird hart gerockt und gefeiert.

Night Laser, Shadowbane, Ivory Tower, 2nd Sight Fr 20.12., 20 Uhr, Bahnhof Pauli (U St. Pauli), Spielbudenplatz 21–22, Karten zu 13,60 Euro im Vorverkauf; www.nightlaser.de