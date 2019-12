Rata-ta-zong, weg ist die Sporthalle

Schade. Der Pumpe von Torfrock-Urzausel Raymond Voß geht es zwar besser, trotzdem kann er bei der 30. „Bagalutenwiehnacht“ am heutigen 20. Dezember in der Sporthalle nicht dabei sein. So müssen es Klaus Büchner und seine Torfmoorholmer Rockerkuddls, mit „Die Sonntagsjäger“, „Karola Petersen“, „Rollo, der Wikinger“ und „Beinhart“ kesseln lassen.

Torfrock Fr 20.12., 19.30 Uhr, Sporthalle (U Lattenkamp), Krochmannstraße 55, Karten zu 42 Euro im Vorverkauf; www.torfrock.de