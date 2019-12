Bewährte Klassik-Pop-Mischung bei "Nights Of The Proms"

Konzert. Die Mischung macht’s. Das gilt für die „Night Of The Proms“ noch viel mehr als für jedes andere Konzert. Hier prallen nämlich musikalische Stile aufeinander, die manche für unvereinbar halten – aber es funktioniert. Und das bedeutet: Tschaikowski trifft auf die Hooters, Anzug auf Lederjacke, Stilettos auf Chucks und eine Opernarie auf Chart-Hits. Das Rückgrat der dreistündigen Veranstaltung ist das Antwerp Philharmonic Orchestra mit der brasilianischen Dirigentin Alexandra Arrieche. Es spielt Werke von Händel, Brahms, Verdi und Bach. Vielen Besuchern gefällt das so gut, dass sie sich nach dem Ende des Konzerts in der Barclaycard Arena gleich Karten für das nächste Jahr kaufen, ohne überhaupt zu wissen, wer dabei sein wird.

Dabei braucht sich das Line-up in diesem Jahr nun wirklich nicht zu verstecken. Gesetzt ist wieder mal John Miles, der erneut seine Hymne aufs Musikgeschäft singt: „Music (Was My First Love)“ hat er schon im Jahr 1976 geschrieben und seitdem so oft gesungen, dass er auch das Hamburger Publikum fest als Background-Chor einplanen kann.

Zum ersten Mal seit zehn Jahren ist Alan Parsons wieder dabei. Er startete seine Karriere als Produzent und saß unter anderem bei Pink Floyds Erfolgsalbum „The Dark Side Of The Moon“ an den Reglern. Längst hat er mit „Eye In The Sky“ und „Don’t Answer Me“ eigene Titel nach vorn gebracht.

Der Gitarrist Al McKay war von 1973 bis 1981 Bandmitglied bei Earth, Wind & Fire. Mit seiner neuen Band Al McKays Earth, Wind & Fire Experience erinnert er an die großen Hits der US-Band wie zum Beispiel „September“.

Aus Philadelphia kommen gute Bekannte zu Besuch. The Hooters hatten in den 80er- und 90er-Jahren Hits mit Songs wie „All You Zombies“ oder „Johnny B.“. Was damals einem Millionenpublikum gefiel, dürfte auch heute noch funktionieren. Und eine deutsche Künstlerin tritt ebenfalls auf: Soulpop-Sängerin Leslie Clio ist seit ihrer Debüt-Single „Told You So“ gut im Geschäft. Abgerundet wird das Programm von einer Sängerin, die nach 20 Jahren ihr Comeback bei dieser Veranstaltung feiert. Die Sopranistin Natalie Choquette machte schon 1999 mit ihren Songs Eindruck. Sie war damals hochschwanger und setzte in der Folgezeit eher private Akzente.

„Night Of The Proms“ Fr/Sa 20./21.12., jeweils 20 Uhr, Barclaycard Arena (S Stellingen + Shuttlebus), Sylversterallee 10, Karten ab 52 Euro in der Abendblatt-Geschäftsstelle, Großer Burstah 18-32,

T. 30 30 98 98