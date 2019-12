Einen Triumph hat Samy Deluxe bereits in diesem Sommer errungen. 40.000 begeisterte Menschen, jung und älter gleichermaßen, feierten den Hamburger Rapper beim Deichbrand-Festival auf dem Seeflughafen Cuxhaven/Nordholz. Wie gewohnt zeigte der Eppendorfer Jung politische Haltung und glänzte mit gesellschaftskritischen Texten, die er als Hochgeschwindigkeits-Rap präsentiert, wie das nur ganz wenige können.

Samy, von seinem Unplugged-Ensemble inklusive Streichern begleitet, hat sich in der Vergangenheit in verschiedenen sozialen Projekten engagiert. Soziale Arbeit, Aufklärung und ein nimmermüdes Eintreten gegen Rassismus und Ungerechtigkeiten gehören seit Langem zur Agenda des Hip-Hop-Künstlers. Beim Deichbrand machte er zum Beispiel Werbung für die Aktivisten von „Viva con Agua“, die mit Mülleimern übers Gelände zogen und Pfandbecher einsammelten. „Das Geld ist für ein Projekt in Uganda. Damit die Leute dort sauberes Wasser trinken können, was für uns eine Selbstverständlichkeit ist“, sagte er.

Samy Deluxe rappt schon seit den 90ern

Seit Ende der 90er-Jahre gehört Samy zu den Schnellsprechern der Szene. Party-Spaß gehört bei seinen Songs ebenfalls dazu – genau wie das bei seinen afroamerikanischen Vorbildern in den 80er- und 90er-Jahren üblich war. Damals war die Ausrüstung der Rap-Crews noch schlicht: „two turntables and a mic“, also zwei Plattenspieler und ein Mikrofon reichten aus. So hat Samy auch Ende der 90er-Jahre mit anderen Mitgliedern der sogenannten Eimsbush-Clique angefangen. Zusammen mit DJ Dynamite bildete er das Duo Dynamite Deluxe, das damals zusammen mit Absolute Beginner, Fettes Brot und Deichkind zu den Aushängeschildern von Hip-Hop aus Hamburg gehörte. Inzwischen gehen viele der Rapper von früher mit kompletten Bands auf Tournee, weil sie sich stilistisch von der puren Form des Rap entfernt haben.

Auch Samy hat für sein „MTV unplugged“ eine größere Musikerschar um sich versammelt, bei der vor allem die Streicher seiner Musik eine neue ungewöhnliche Klangfarbe geben. Doch opulent ist sein Projekt trotz des großen Ensembles nicht geworden. Der Wortanteil nimmt immer noch den größten Raum ein.

Gemanagt wird Samy Deluxe von seiner Mutter

In seinem Programm blickt Samy auf seine mehr als zwei Jahrzehnte dauernde Karriere zurück. 33 Songs enthält das 2018 erschienene Album, darunter Klassiker wie „Grüne Brille“ und der Beginner-Song „Füchse“, aber auch das anklagende „Adriano“ und eine Wertschätzung seiner Mutter, die seine Förderin war und ist und als Managerin fungiert („Von Dir Mama“).

Album-Gäste sind dabei. Torch, die Stieber Twins, Max Herre, Megaloh und selbst Nena gingen mit Samy gemeinsam auf die Bühne. Wer in Hamburg als Gast auftaucht, steht noch nicht fest. Aber beim Heimspiel darf man erwarten, dass es ein Wiedersehen mit Weggefährten geben und das Konzert in der Barclaycard Arena zu einer riesigen Vorweihnachts-Hip-Hop-Party werden wird.

Samy Deluxe Do 19.12., 19 Uhr, Barclaycard Arena (S Stellingen), Sylvesterallee 10, Karten

ab 46,25 Euro; www.samy-deluxe.de