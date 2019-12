Der Londoner Soulbrother Michael Kiwanuka im Stadtpark

Nur ein Headliner-Konzert wird der Londoner Soulbrother Michael Kiwanuka 2020 in Deutschland geben – am 10. Juli im Stadtpark, wo er bereits 2017 für einen tollen Abend sorgte. Stichwort „I’m Getting Ready“

Michael Kiwanuka Fr 10.7.20, 19 Uhr, Stadtpark (S Alte Wöhr), Saarlandstraße 71, Karten zu 42,65 Euro im Vorverkauf