Scheußlich schöne Weihnacht mit den Olchis in Barmbek

Statt einem Fischfilet zu Weihnachten gibt es abgefressene Fischgräten, denn das finden die Olchis scheußlich schön. Da es diese in Barmbek gibt, feiern die kleinen grünen Wesen heute und am kommenden Sonntag dort das Fest.

„Die Olchis feiern Weihnachten“ ab 5 Jahren, Di 17.12., 16.30 Uhr, So 22.12., 11, 14, 16.30 Uhr, Die Burg – Theater am Biedermannplatz (Bus 171, 261), Volkmannstraße 6, Karten 10 Euro, am Sonntag 12 Euro