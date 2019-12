Geschichten rund um den Stern von Bethlehem im Planetarium

In der Weihnachtsgeschichte ist von einem Stern die Rede, der den Weisen aus dem Morgenland den Weg nach Bethlehem weist. Was es mit dieser Erscheinung auf sich hat, zeigt der Zeiss-Sternenprojektor in der Show „Der Stern von Bethlehem“, der die Himmelsvorgänge zur Geburtszeit von Christus erstrahlen lässt.

„Der Stern von Bethlehem“ ab 10 J., So 15.12., 17.30, Planetarium (Bus 179), Linnering 1, Karten 11, ermäßigt 7 Euro