Truck Stop ist wilder als der Westen

Auch wenn Truck Stop seit 1973 einige neue Mitglieder auf dem Bock begrüßten und Cisco, Lucius und Erich an der letzten himmlischen Raststätte absetzen mussten, geht es für die Boys aus Seevetal-Maschen „Immer geradeaus“ – und an diesem Sonntag zum traditionellen Weihnachtskonzert in die Markthalle.

Truck Stop So 15.12., 18.30 Uhr, Markthalle (U Steinstraße), Klosterwall 11, Karten 36,25 Euro