Inga Rumpf, Hamburgs Queen of Rock’n’Soul, in der Fabrik

Nicht nur, weil sie den Song „I Wrote A Letter“ für Tina Turner schrieb, ist Inga Rumpf Hamburgs Queen of Rock’n’Soul. Am 14. Dezember lädt die Stimme von City Preachers, Frumpy und Atlantis wieder viele Musikerfreunde in die Fabrik, mit dabei ist zum Beispiel die ebenso schwer zu bremsende Sarajane.

Inga Rumpf & Friends Sa 14.12., 20 Uhr, Fabrik (S Altona), Barnerstraße 36, Karten zu 30 Euro im Vorverkauf; www.ingarumpf.de