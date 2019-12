Electro-Swing von Parov Stelar in der Barclaycard Arena

Der kurzzeitige Electro-Swing-Hype in den Clubs ist wieder abgeflaut, aber die stilbildenden und kommerziell erfolgreichsten Vertreter des Genres machen an diesem Freitag noch mal ein Fass auf in der Barclaycard Arena: Parov Stelar aus Österreich wissen, wie man eine Party schmeißt.

Parov Stelar Fr 13.12., 20 Uhr, Barclaycard Arena (S Stellingen + Bus 380), Sylvesterallee 10,

Karten ab 49,70 Euro im Vorverkauf