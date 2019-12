Sarah Connor mit „Herz Kraft Werke“ erneut in Hamburg

Sarah Connor eilt von Erfolg zu Erfolg. Die „Herz Kraft Werke“-Tour der Sängerin aus Delmenhorst läuft so gut, dass jetzt langfristig Zusatzkonzerte angekündigt wurden. Am 7. März 2021 (!) will sie ein weiteres Mal ihre Fans in der Barclaycard Arena begeistern. Karten ab 59,90 Euro sind bereits erhältlich.

