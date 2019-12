Das Duo Otto stellt das Debüt-Album im Golden Pudel Club vor

70er-Jahre-Frisuren, eine Heimorgel und monochromen Sprechgesang – mehr braucht das Duo Otto nicht. Ihre Mischung aus Orgelklängen, Disco-Ästhetik und Retro-Synthesizern klingt dabei überraschend modern. Mit ihrem Debüt-Album „Over The Top Orchester“ geht es an diesem Abend in den Golden Pudel Club.

OTTO Mi 11.12., 20 uhr, Golden Pudel Club (S Reeperbahn), St. Pauli Fischmarkt 27, Eintritt 8 Euro