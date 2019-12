Weihnachten festlich und funky mit Saxofonist Pee Wee Ellis

Als Saxofonist und musikalischer Leiter legte Pee Wee Ellis einst das funky Fundament in der Band von James Brown. An diesem Dienstag dient er in der Laeiszhalle noch höheren Mächten, wenn er zusammen mit den Stimmen von China Moses und Ian Shaw „The Spirit Of Christmas“ erweckt.

Pee Wee Ellis feat. China Moses & Ian Shaw Di 10.12., 20 Uhr, Laeiszhalle (U Gänsemarkt), Johannes-Brahms-Platz, Karten ab 32,50 Euro