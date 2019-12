Film noir-Klassiker „Out Of The Past“ im Metropolis

Einen Klassiker des Film noir kann man heute im Metropolis sehen. 1947 drehte Jacques Tourneur „Out Of The Past“ (Goldenes Gift), in dem Robert Mitchum (Foto mit Jane Greer) einen Privatdetektiv mit dunkler Vergangenheit spielt. An ihrer Seite der heute 103 Jahre alte Kirk Douglas, damals 31.

„Out Of The Past“ (OF) Di 10.12., 17 Uhr, Metropolis (U Gänsemarkt), Kleine Theaterstraße 10, Karten 7,50 Euro