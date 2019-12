Romantische Lässigkeit mit Miwata im Nochtspeicher

Berührungsängste hat der Karlsruher Marvin Reis alias Miwata keine: Seit sieben Jahren kombiniert er Reggae und Dancehall mit Hip-Hop und Pop und zeigt in seinen deutschen Texten ein so sonniges wie romantisches Gemüt. Mit dem neuen Album „Eukalyptus“ kommt er an diesem Montag in den Nochtspeicher.

Miwata Mo 9.12., 20.00, Nochtspeicher (S Reeperbahn), Bernhard-Nocht-Straße 69a, Karten 21,60; www.miwata.de