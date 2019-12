Midge Ure: Die Ultravox-Visage im Gruenspan

Als Gitarrist von Visage und Frontmann von Ultravox war Midge Ure (Foto) Anfang der 80er ein Schrittmacher für New Wave und Synthie-Pop. Mit The Band Electronica spielt Ure an diesem Montag im (bestuhlten) Gruenspan das komplette Ultravox-Album „Vienna“ und Songs von Visage.

Midge Ure & The Band Electronica Mo 9.12., 20.00, Gruenspan (S Reeperbahn), Große Freiheit 58, Sitzplätze ausverkauft, Stehplätze 52,-; www.midge-ure.eu