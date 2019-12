Atze Schröder kommt nach Hamburg? Ja, nee, is klar!

Ja, nee, is klar – Atze Schröder ist wieder da. Der Ruhrpott-Proll mit der Minipli-Frisur, Porsche-Fahrer und Frauenversteher widmet sich am 14. Februar in der Barclaycard Arena im neuen Programm „Echte Gefühle“ der Wahrhaftigkeit wider Fake-News und Instagram-„Freunden“ – wiewohl er eine Kunstfigur bleibt …

Atze Schröder: „Echte Gefühle“ Fr 14.2., 20.00, Barclaycard Arena, Sylvesterallee 10, Karten zu 41,20 in der Abendblatt-Geschäftsstelle, Großer Burstah 18-32, T. 30 30 98 98; www.atzeschroeder.de